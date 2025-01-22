Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Binevler Mahallesi’ndeki kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi ekipleri tarafından Binevler Mahallesi 13. Sokak üzerinde bulunan kaldırımlar tamamen yenilenirken yol ise 10 metre genişliğe kavuştu. Binevler Mahallesi 11. Sokak’ta ise tretuvar çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Binevler’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, “Yaz asfalt sezonunda şehrimizin önemli noktalarında asfalt çalışmaları yaptık. Hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Binevler’de de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Binevler 11. Sokak ve 13. Sokak’ta ekiplerimiz kaldırım ve asfalt işlemlerini sürdürüyor. Şehrimizin tüm bölgelerinde yaz-kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.