Hizmet-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş, Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 2 yıl geçerli olan ’toplu iş sözleşmesi’ndeki ücret ve sosyal hak ödemelerini 1 Temmuz 2024 tarihinden buyana ödemediğini ve sözleşmenin iptali istemiyle dava açtığını belirterek, "Toroslar Belediyesi bu davayla işçisini, alacağından dolayı mahkemeye veren belediye yönetimi olarak tarihe geçti" dedi.

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, Toroslar Belediyesi ile sendika arasında 1 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan ve 2 yıl geçerli olan toplu iş sözleşmesindeki ücret ve sosyal hak ödemelerinin 1 Temmuz 2024 tarihinden buyana mevcut belediye yönetimi tarafından ödenmediğini söyledi. Ödemeler yapılmadığı gibi toplu iş sözleşmesinin iptali istemiyle dava açıldığını kaydeden Karakaş, "Toroslar Belediyesi bu davayla işçisini, alacağından dolayı mahkemeye veren belediye yönetimi olarak tarihe geçti. Dava edilen işçinin maaşıdır, alın terinin karşılığıdır, emeğidir, aşıdır, çocuklarının rızkıdır. Çocuklarının rızkından, alın terlerinin karşılığını almaktan başka hiçbir derdi olmayan işçi arkadaşlarımız, belediye yönetiminin haksız ve hukuksuz tutumu hem de partizanca ve insani olmayan yaklaşımları nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçmektedir" diye konuştu.

"Mahkeme kabul etmedi"

Hukuk önünde imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinde verilen hakların, yapılan ek protokollerle arttırılabileceğini fakat düşürülemeyeceğini savunan Karakaş, "Kaldı ki Toroslar Belediyesinin mali durumu, bu ücretleri rahatlıkla ödemeye yetecek güçtedir. Daha önceki yönetimler tarafından işçinin alacakları aksatılmadan gününde ödendi ve daha yüksek oranlarda işçiye zam verdi. Toroslar Belediyesi yönetimi, toplu iş sözleşmesi ve ek protokolün iptalini, TİS ile belirlenen işçi maaşlarının düşürülmesini, söz konusu dava sonuçlanana kadar tedbir konulmasını, toplu iş sözleşmemizin askıya alınmasını mahkemeden talep etmiştir. Yerel mahkeme tarafından bu tedbir talebi reddedilmiş ve sözleşmenin yürürlükte kalmaya devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Dava sürecinin sonunda da adalet tecelli etmiş ve toplu iş sözleşmesi dokunulmazlığı tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Geciktirmeler kamu zararı oluşturacaktır"

Bu sözleşme hükmünce, Toroslar Belediyesinde çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına üye olan işçilerin, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yevmiyelerine ve diğer sosyal haklarına ücret zammı uygulanmasının kararlaştırıldığını ifade eden Karakaş, şu ifadeleri kullandı; "Bu hak hem işçilerimizin enflasyon karşısında ezilmemesi için hayati önem arz etmektedir hem de Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile güvence altındadır. Her ne sebeple olursa olsun, bırakalım bu hakkın işçilerimizin elinden alınması için dava açılmasını, tartışma konusu edilmesi dahi doğru değildir. İş barışını, iş huzurunu bozar. Talebimiz toplu iş sözleşmemizin uygulanması ve hak ettiğimiz maaşlarımızın ödenmesidir. Geriye dönük olarak ödenmemiş alacaklarımızın, sosyal haklarımızın, mesailerimizin ve tediyemizin bir an evvel ödenmesini, bundan sonraki alacaklarımızın da artık zamanında yatırılmasını istiyoruz. İşçilerimizin iş ve gelecek kaygısı duymasına neden olan keyfi ve hukuksuz uygulamaların derhal bitirilmesini istiyoruz. Buradan belediye başkanını ve yönetimini uyarıyoruz. Bu ödemelerin gecikmesinden ve sürecin uzamasından dolayı Toroslar Belediyesinde telafisi imkansız zararlar ve kamu zararı oluşacaktır. Bu zararın oluşmasından kendileri sorumludur. Sözleşmemizin uygulanmaması, alacaklarımızın ödenmemesi, haksız yere işten çıkarma, sendikal baskı, mobbing ve benzeri art niyetli girişimlerle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, hizmetten gelen gücümüzü kullanmaktan asla geri durmayacağız. İş barışı ve iş huzurundan eser kalmayan Toroslar Belediyesinde büyük bir endişe ve tedirginlik hâkimdir. Sendika olarak dün olduğu gibi bugün de ve yarın da tüm işçilerimizin yanındayız, emekçilerimizle omuz omuzayız."