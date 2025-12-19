Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, öğretmenler, veliler ve jandarmanın katılımıyla sahil temizliği gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Tekeli Mahallesi'nde bulunan Vali Çetin Birmek İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Özgür Toğrul öncülüğünde Toplum Hizmeti ve Aile Yılı kapsamında sahilde çevre temizliği yaptı. Etkinlikte, öğrencilere temiz bir çevre nin önemi ve sahil kirliliğinin doğaya verdiği zararlar uygulamalı olarak anlatıldı.Sahil temizliği sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosikletli huzur timleri de bölgede görev alarak yürütülen faaliyete destek verdi.

Yürütülen çalışmada sahilden pet şişeler, cam ve soda şişeleri, kırık atıklar, naylon poşetler, ayakkabılar, kıyafetler ve çeşitli evsel atıklar toplanarak temizlendi.

Sınıf öğretmeni Özgür Toğrul, çocuklarda çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Toğrul'Amacımız öğrencilerimizin çevreye karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Temiz bir sahilin hem doğa hem de insanlar için ne kadar önemli olduğunu yerinde gösterdik. Velilerimizin desteği ve jandarma ekiplerimizin katkısı bizler için çok kıymetli' dedi.