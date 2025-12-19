Mersin'in Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kolluk istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Anamur'da yapılan toplantı çerçevesinde Cumhuriyet savcıları tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda, adli soruşturma süreçlerinde kolluk birimlerinin rolü, delil toplama ve muhafaza usulleri, talimatların uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca toplantıda, önleyici kolluk faaliyetlerinin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Karşılıklı değerlendirmelerinde yapıldığı toplantının amacının ilçenin huzur ve güven ortamının korunmasına, kamu düzeninin güçlendirilmesine ve adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Toplantıda konuşan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, adaletin yalnızca yargı mercilerinin verdiği kararlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, 'Adalet olayın meydana geldiği ilk andan itibaren, hukuka uygun, titiz ve sorumluluk bilinciyle yürütülen tüm süreçlerin ortak ürünüdür' dedi.

Kolluk kuvvetlerinin adalet mekanizmasının temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başsavcı Çatlı,

'Kolluk birimlerimizin sahada gösterdiği özveri, hukuka bağlılık ve disiplin yargının sağlıklı işlemesine ve vatandaşlarımızın devlete olan güveninin güçlenmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Kolluk ve yargı arasındaki güçlü koordinasyon, hem suçla etkin mücadelede hem de temel hak ve özgürlüklerin korunmasında vazgeçilmezdir' şeklinde konuştu.

Toplantıya, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'nın yanı sıra, Anamur Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu, Anamur ve Bozyazı İlçe Emniyet Müdürleri Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan, Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak, Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Boz ile Cumhuriyet savcıları katılım sağladı.