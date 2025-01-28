Türk Kızılay İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, İzmir’deki gıda firmaları çalışanlarına başta heimlich manevrası olmak üzere ilk yardım bilgileri verildi.

Türk Kızılay İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından ‘Hayat Kurtaran Kahramanlar” adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Türk Kızılay İzmir İl Merkezi destekleriyle gerçekleştirilen projede, İlk Yardım Eğitim Merkezi personelleri İzmir’de faaliyet gösteren gıda firmalarında çalışan özellikle servis elemanlarına başta heimlich manevrası olmak üzere ilkyardım bilgileri veriyor.

Türk Kızılay İzmir İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Arzu Kara tarafından verilen eğitimde, yetişkinlerde, çocuklarda, bebeklerde bilinç bozuklukları, yabancı cisim tıkanmaları (heimlich manevrası) konuları anlatılıyor. “Eller hayat kurtarır" sloganıyla verilen eğitimde, ilk yardımın önemi ve kriz anında panik yönetimini anlatan eğitimciler, uygulamalı olarak heimlich manevrasını uygulamalı olarak gösteriliyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan Kara, “Eğitimle firma çalışanları, kişilere nasıl müdahale edebileceklerini bilsinler istedik. Amacımız, özellikle Heimlich manevrasını herkese gösterip, o anda ne yapabileceklerini öğretmektir. Program kapsamında ildeki tüm firmalara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.