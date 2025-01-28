Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda performansıyla dikkat çeken Aydınlı sporcu Yağmur Turhal, Türkiye 3.’sü oldu.

Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli’nin Darıca ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken Aydın’ı temsil eden Yağmur Turhal, performansıyla dikkat çekti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda Aydınlı sporcu Yağmur Turhal 81 Kiloda, Büyük Kadınlar Türkiye 3.’sü oldu. Bronz madalya ile şampiyonayı tamamlayan başarılı sporcu, şampiyonada sergilediği mücadele örneği ile Aydın’ı gururlandırdı.

Öğrencisini tebrik eden Antrenörü Yavuz Kılıç ise her şampiyonada Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, “20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Darıca’da düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ilimizi temsilen katıldık ve şampiyonayı bir bronz madalya ile tamamladık. 81 Kiloda Yağmur Turhal Büyük Kadınlar Türkiye 3.’sü olmuştur. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu olmak üzere bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim” dedi.