Depremin vurduğu Hatay’da sürdürülebilir eğitim ortamı sağlamak amacıyla PwC Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde inşa edilen iki okuldan Çakı Köyü’ndeki okulun resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Hatay’ın Çakı ve Saylak köylerindeki okullar, toplam 16 sınıf ve yaklaşık 500 öğrenci kapasitesi ile bölgenin eğitimine önemli katkılar sunacak.

57 yıldır eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle başarılı ve imkanları kısıtlı öğrencilere desteklerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile 43 yıldır Türkiye’de vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanlarında iş dünyasına hizmet veren PwC Türkiye Hatay’da iki yeni okul projesine imza attı. Hatay’da yaşanan depremin ardından bölgede sürdürülebilir eğitim ortamı sağlamak amacıyla Çakı ve Saylak mahallelerinde yer alan iki yeni okul, depremden etkilenen öğrencilerin kendi ilçelerinde eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacak. Yayladağı ilçesi Çakı Mahallesi’nde, 4+1 dersliğiyle 150 öğrenciye ev sahipliği yapacak PwC TEV Çakı İlkokulu öğrencilerin hizmetine açıldı. Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde ise; modern eğitim altyapısı ve geniş imkanlarıyla ilk etapta 365 öğrenciye hizmet verecek olan PwC TEV Saylak İlkokulu ve PwC TEV Saylak Ortaokulu inşası devam ederken yakın zamanda faaliyete geçerek bölgedeki öğrencilere nitelikli eğitim imkanı sağlanacak.

“Bugün Çakı ve Saylak mahallelerinde yeni okullar hizmete girecek”

Yeni açılan okulların şehre hayırlı olması dileğinde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bütün bu işler yapılırken devlet ve millet el ele iş birliğinin yanı sıra yardımsever insanlarında çok fazla desteğini gördük. Bugün Çakı ve Saylak mahallelerinde yeni okullar hizmete girecek. Bu okulların açılmasında PwC Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı’na teşekkür ederim. Bu eğitim kurumlarımızın başta Hatay olmak üzere ilçemize ve kırsal mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Eğitim her zaman önceliğimiz”

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Hatay’a kazandırılan iki okul ile ilgili yaptığı açıklamada, kentteki eğitim yatırımlarının bölgeye yönelik kıymetli projelerden biri olduğunu vurguladı. “Eğitimde fırsat eşitliği sağlama misyonumuz doğrultusunda bu ve diğer okul projelerimiz ile öğrencilerin eğitim yaşamlarına yaşadıkları ilçelerde ve elverişli şartlarda güvenle devam edebileceği, modern ve güvenli yapılar kazandırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. MEB ile koordineli olarak destekçilerimizle hayata geçirdiğimiz Adıyaman’da bir ilkokul, Malatya’da da bir anaokulumuz var. Bununla beraber hali hazırda çalışmalarına devam ettiğimiz 2 okul projemiz daha bulunuyor. Bugün burada PwC Türkiye’nin değerli destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu okullar geleceğin temellerini atan, öğrencilerimizin umudunu ve hayallerini yeşerten mekânlar olacak. Eğitime yaptığımız bu önemli desteğin, bölgenin uzun vadeli toparlanma sürecine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli destekleri için PwC Türkiye’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Eğitimin hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyoruz, bu nedenle eğitime olan bağlılığımız sarsılmaz”

PwC Avrupa Kıdemli Ortağı ve Başkanı Petra Justenhoven, eğitimin önemine değinerek, “PwC olarak, eğitim bizim için çok özel bir yere sahip. Eğitimin hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyoruz, bu nedenle eğitime olan bağlılığımız sarsılmaz. Özellikle kriz zamanlarında, eğitim, toplumun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan yardımcı bir güç, bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Eğitime yaptığımız yatırımlarla, felaketten etkilenen çocukların, ailelerin ve bölge halkının zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olarak, daha parlak, daha umut dolu bir geleceğin yolunu açtığımıza inanıyorum. PwC ağı olarak, eğitimin dönüştürücü gücüne yönelik dünya genelindeki destek ve katkıları yönlendirme sorumluluğunu üstlenerek, gerçekten olağanüstü bir başarıya imza attık” şeklinde konuştu.

“Bu okullarda öğrenim görecek çocukların eğitimle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek vermeye devam edeceğiz”

PwC Türkiye olarak eğitimin öneminin farkında olduklarını belirten PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, “Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle ve PwC küresel ağımızın yanı sıra PwC Avrupa bölgesinin ve PwC gönüllülerinin büyük desteği ile eğitim dünyasına kazandırmayı amaçladığımız iki okulumuz ile bölgedeki çocuklarımızın eğitimlerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 151 ülkede varlık gösteren küresel ağın bir parçası olarak, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek amacımız doğrultusunda, içinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluma karşı taşıdığımız sorumlulukların bilincindeyiz. Amacımızın ve değerlerimizin aydınlattığı bu yolda eğitimi her zaman önceliklendirdik. PwC Türkiye olarak eğitimin öneminin farkındayız ve bu projedeki sorumluluğumuz okulların inşasıyla sınırlı kalmayacak, bu okullarda öğrenim görecek çocukların eğitimle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek vermeye devam edeceğiz. Okullarımızın öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri başta olmak üzere tüm Hatay için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yayladağı’ndaki PwC TEV Çakı İlkokulu’nun açılışına, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın yanı sıra; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, PwC Avrupa Kıdemli Ortağı ve Başkanı Petra Justenhoven, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Cihan Harman, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ile öğrenci ve velileri katıldı. Katılımcılar daha sonra Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik ile Kasım ayında açılması planlanan Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde yapımı devam eden PwC TEV Saylak İlkokulu ve PwC TEV Saylak Ortaokullarının inşasını yerinde gözlemledi.