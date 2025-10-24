MERSINTIME yazarlarından eğitimci Esra Özdoğan, “Mino ve Zorbalıkla Tanışma” adlı ilk kitabıyla okurlarına merhaba dedi.

Çocuklara ve ailelere yönelik kaleme alınan kitap, zorbalığın ne kadar hassas ve önemli bir konu olduğunu anlatmayı, farkındalık oluşturmayı ve doğru yaklaşımlarla yol göstermeyi amaçlıyor.

Eserde, çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri zorbalık durumlarına dikkat çekilerek, empati, saygı ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Özdoğan, kitabıyla hem çocuklara hem de ebeveynlere rehberlik edecek bir kaynak sunuyor.

Yazar, kitabın içeriğine ek olarak hazırladığı etkinlikler ve ilham verici paylaşımlarla da çocukların duygusal gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

İlgi duyanlar bu esere ; https://bilgiagaciyayinlari.com/product/mino-ve-zorbalikla-tanisma-esra-ozdogan/adresinden ulaşabilir.