Millî Eğitim camiasında uzun yıllardır başarıyla görev yapan eğitimci ve yönetici Fazilet Durmuş, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Durmuş, yeni görevine başladığını duyurarak, eğitimde hem zihinsel hem de duygusal gelişimin önemine dikkat çekti.

Durmuş yaptığı açıklamada, “Eğitim zihnin inşası kadar kalbin inceliğini de gözetmelidir. Yirmi dokuz yıllık maarif yolculuğumda, öğretmenlik vazifesine başladığım ilk günkü heyecanla Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevime başlamış bulunmaktayım. Rabb’im yüreğimizdeki eğitim sevdasını ve aşkını ömrümüzün sonuna kadar daim eylesin. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Eğitime Adanmış 29 Yıllık Bir Yolculuk

1976 yılında Ordu’da doğan Fazilet Durmuş, eğitim hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde başladı ve fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Ardından Okan Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Uzmanlığı alanında yüksek lisans yaptı ve bölüm birincisi olarak mezuniyet başarısı elde etti.

Durmuş, eğitim sürecinde ayrıca bilgisayar işletmenliği, proje döngüsü yönetimi, çatışma yönetimi, zekâ oyunları ve iletişim gibi alanlarda çeşitli hizmet içi eğitimler aldı.

1996 yılında Gümüşhane’nin Torul ilçesinde öğretmen olarak göreve başlayan Durmuş, kısa sürede idarecilik görevleriyle tanındı.

2008 yılından itibaren okul yöneticiliği görevlerinde bulunan Durmuş, 2013 yılında Kocaeli/Darıca İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü olarak atandı.

2014 yılında Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, 2016 yılında ise Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

2018-2021 yılları arasında Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü, 2023 yılında ise Mersin İl Millî Eğitim Müdürü olarak hizmet verdi.

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, Fazilet Durmuş Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak Ankara’daki görevine başladı.

Akademik ve Proje Odaklı Başarılar

Eğitim yöneticiliğinin yanı sıra akademik çalışmalarıyla da tanınan Durmuş, eğitim yönetimi ve liderlik alanlarında birçok araştırma yürüttü.

“Çoklu Faktör Düzeyinde Çalışanların Yöneticilerine Ait Liderlik Algıları” ve “Salgın Sürecinde Okul Yöneticilerinin Dezavantajlı Gruplara Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri” gibi akademik çalışmalarıyla dikkat çekti.

Görev yaptığı illerde hayata geçirdiği projelerle yenilikçi bir eğitim anlayışını öne çıkaran Durmuş;

Yeteneğe Dayalı Eğitim Modeli,

Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezi (VAM),

Eğitimde Yenilikçi Dönüşüm Projeleri

gibi çalışmalarıyla öğrencilerin bireysel potansiyellerini desteklemeye yönelik örnek uygulamalara imza attı.

Değer Temelli Eğitim Vurgusu

Fazilet Durmuş’un eğitim anlayışı, sadece akademik bilgiye değil, karakter ve değer eğitimine de odaklanıyor. “Eğitim zihnin inşası kadar kalbin inceliğidir” sözüyle özetlediği bu yaklaşım, öğretmenlikten yöneticiliğe uzanan kariyerinde temel prensiplerinden biri oldu.

Durmuş, görev yaptığı illerde öğretmenlerle güçlü bir iletişim kurması, sahaya hâkim yönetim tarzı ve öğrencilerin yeteneklerine dayalı eğitim modellerine öncülük etmesiyle tanındı.

Eğitime Adanmış Bir Ömür

Evli ve üç çocuk annesi olan Fazilet Durmuş, yirmi dokuz yıllık eğitim yolculuğu boyunca hem öğretmen hem yönetici olarak binlerce öğrencinin hayatına dokundu.

Yeni göreviyle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitim politikalarına yön verecek olan Durmuş, tecrübesini, yenilikçi bakış açısını ve insan odaklı eğitim vizyonunu ulusal düzeyde sürdürmeyi hedefliyor.