Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesindeki kapsamlı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda 11 sokağın yol yenilemesi tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi, uzun yıllar boyunca yol sorunlarının yaşandığı Atatürk Mahallesinin yollarını yenilemeyi sürdürüyor. Etaplar halinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda 1. etaptaki sokakların tamamında yol kaldırma, bordür ve kaldırım betonu sökümü işlemleri sona erdi. Yine 1. etap kapsamındaki İrem, Kılıç Geçidi, Alban, Şanlı, Baraj, Olcay, Avar, Ermiş, Ezgi Sokak ile Can ve Şamil Sokağın bir bölümünde yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda Nakış, Emre, Levent, Demet, Katip ve Ercan Sokakla birlikte Can Sokağın kalan bölümünde bordür taşlarının döşemesini gerçekleştirirken parke taşı döşeme çalışmalarına da devam ediyor. Birinci etaptaki yol yenileme çalışmaları Nadi, Turgut Reis ve Ezgi Sokağın kalan bölümünün yapılmasının ardından sona ermiş olacak. Ekipler plan ve program dahilinde 2. etap için çalışmalara başlayacak.

Atatürk Mahallesinin tamamında yapılacak yol yenileme işlemlerinin sonunda 30 bin 575 metrekare parke, 8 bin 630 metre bordür, 10 bin 338 metrekare beton uygulaması gerçekleştirilmiş olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Atatürk Mahallemiz, uzun yıllardır yol sorunlarının fazlasıyla yaşanmasıyla hemşehrilerimizin olumsuz yönde etkilendiği mahallelerimizin başında geliyordu. Başlattığımız kapsamlı üstyapı yenileme ve dönüşüm çalışmalarıyla sorunları kalıcı bir şekilde çözme gayreti içerisindeyiz. Başkanımız Çetin Akın’ın önderliğinde her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla ulaşmaya, sorunlarını hızlı ve etkili biçimde çözmeye devam edeceğiz. Yol yenileme çalışmalarımızın gerçekleştiği bu süreçte mahalle sakinlerimize de anlayışları için ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.