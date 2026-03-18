Manisa'da zeytinyağı üretiminin geliştirilmesine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenmesi planlanan 'Zeytinyağı Çalıştayı' için hazırlık çalışmalarına resmen başlandı.

Üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin ele alınacağı çalıştayla, zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek olan 'Zeytinyağı Çalıştayı' öncesinde planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Taşın ile ilgili teknik personeller katıldı.

Toplantıda, zeytinyağı üretim sürecinde karşılaşılan sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı. Özellikle üretim öncesi aşamalarda yaşanan problemler, çözüm önerileriyle birlikte masaya yatırıldı. Çalıştayın kapsamı, yöntemi ve hedefleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Kamu, akademi ve sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayın, bölgedeki zeytinyağı üretimine önemli katkılar sunması bekleniyor.