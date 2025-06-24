Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi’nde hayata geçirilen sulama projesiyle 6 bin 200 metre uzunluğunda dik kanal inşa edilerek, 1200 dekardan fazla tarım arazisine kayıpsız su iletimi sağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü projelerle tarımsal üretime destek vermeye devam ediyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen sulama projeleri, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi’nde gerçekleştirilen sulama kanalı yatırımıyla, Sultansuyu Çayı’ndan alınan suyun tarım arazilerine ulaştırılması sağlandı. Toplam 6 bin 200 metre uzunluğunda yapılan dik kanal sayesinde, 190 hane ve yaklaşık 800 nüfusun yaşadığı mahalledeki çiftçiler modern sulama altyapısına kavuştu. Proje ile hem su kayıpları en aza indirildi hem de üretimde verim artışı hedeflendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle finanse edilen çalışma, kısa sürede tamamlanarak bölge üreticisinin hizmetine sunuldu.

Şeyhler Mahallesi Muhtarı Abdulaziz Güldaş, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sulama kanalımız yapıldı ve bitirildi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önceleri toprak kanalda sulama yapmak durumundaydık ve vatandaş çok zorluk çekiyordu. Açık sulama kanallarımız yapıldı, çok güzel oldu. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.