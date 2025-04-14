Manisa’nın Turgutlu ilçesi Zübeyde Hanım Kız MTAL öğrencisi Sevinç Nur Yıldız, Bilek Güreşi Bölge Şampiyonu Oldu!

Denizli’de düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar A Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası, 10 ilden 76 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bu önemli organizasyonda Manisa’yı başarıyla temsil eden Turgutlu Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sevinç Nur Yıldız, 60 kilogram kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Sağ kolda bölge birincisi, sol kolda ise bölge ikincisi olan başarılı sporcu, Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda bölgesini temsil etmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettiren Sevinç Nur Yıldız, bu yıl hedefini daha da büyüttü. Sporcumuzu turnuvaya titizlikle hazırlayan beden eğitimi öğretmeni Veysi Çay, yaptığı açıklamada, "Çok yoğun çalıştık. Sevinç, azmi ve disipliniyle örnek bir sporcu. Bu yıl hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Geçen yılki üçüncülük derecesini bu yıl taçlandırmak istiyoruz," dedi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada; "Turgutlu Zübeyde Hanım Kız MTAL ailesi olarak, hem öğrencimiz Sevinç Nur Yıldız’ı hem de onu bu zorlu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlayan beden eğitimi öğretmenimiz Veysi Çay’ı yürekten tebrik ediyor, Samsun’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’nda üstün başarılar diliyoruz.

Sporun birleştirici gücüne inanan, gençleri spora teşvik eden bu örnek başarı hikâyesi, Turgutlu adına gurur verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti." ifadelerine yer verildi.