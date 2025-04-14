GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki anne ile oğlu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.19’da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, T.G. (52) yönetimindeki Mercedes marka 31 ADP 06 plakalı tır, Mustafa Polat yönetimindeki Opel marka 34 KT 8311 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan anne-oğul kurtarılamadı

Araçta sıkışan sürücüsü Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtan çıkarılan anne Hüsne Evren Polat’a sağlık ekiplerinin sedye üzerinde kalp masajı yapma anları ise dikkat çekti. Ağır yaralı İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne-oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yara almayan tır sürücüsü gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne ile oğlunu hayattan koparan feci kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönel kavşaktan çıkmaya çalışan Mustafa Polat yönetimindeki otomobile, tırın hızla çarpması ve ardından savrularak reklam panosuna çarpıp durması yer aldı.