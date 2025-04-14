Gaziantep’te 3 gün süren Dijital Ufuklar: Gaziantep Genç İnovasyon Proje Pazarı ve Ideathon’u tamamlandı.

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında desteklediği Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), SANKO Üniversitesi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ve İstasyon Gaziantep iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün süren Dijital Ufuklar: Gaziantep Genç İnovasyon Proje Pazarı ve Ideathon’u tamamlandı. Proje pazarında 25 katılımcının birbirinden farklı ve inovatif projeleri yer alırken 2 gün süren Ideathon’da ise 47 katılımcıdan oluşan 15 grubun projeleri birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Etkinliğin birinci gününde gerçekleşen açılış programında konuşan ve konuşmasına salonda bulunan gençleri alkışlayarak başlayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Çünkü siz, her şeyden önce cesur ve vizyon sahibi insanlarsınız. Bir fikriniz var ve onu paylaşmaktan, savunmaktan çekinmiyorsunuz. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz, geliştirdiğiniz bir projeyi ilk kez burada anlatacaksınız. Bu, büyük bir cesaret ve özgüven gerektirir. Ve bugün burada olmanız, geleceği şekillendirmeye aday olduğunuzun bir göstergesi" dedi.

Yaşadığımız çağın ruhunu üç kelimeyle anlatacak olsa cevabının dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bugün burada toplanmamızın sebebi de tam olarak bu, Sizlerin, geleceği inşa edecek fikirlerini desteklemek. Gaziantep, girişimciliğin ve üretkenliğin başkentlerinden biri. Ticaretin ve sanayinin kalbinin attığı bu şehirde, inovasyona, teknolojiye ve genç girişimcilere verdiğimiz destek, geleceğe yaptığımız en büyük yatırımdır. Gaziantep Ticaret Odası olarak, gençlerin girişimcilik ekosistemine katılmasını teşvik etmek, fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlamak için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma da bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin GİBTÜ’de gerçekleşen birinci gününde açılış konuşmalarının ardından 25 katılımcının birbirinden farklı ve inovatif projeleri Gaziantepli işletme temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Gaziantep İstasyon’da gerçekleşen ve 2 gün süren ideathonda ise 47 katılımcıdan oluşan 15 grubun projeleri birbiriyle kıyasıya yarıştı. Proje sunumları ardından jüri heyeti tarafından belirlenen ve ödül almaya hak kazanan projeler ise Mühendislik Alanında Dijitalleşme Birincisi - Geoguide: AI Destekli Turizm Rehberi, Mühendislik alanında Dijitalleşme İkincisi - Yapay Zekâ Destekli Ten Makyajı, Sağlık Alanında Dijitalleşme Birincisi - Saturi: Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme alternatifleri sunan uygulama. MoodMeal, Sağlık Alanında Dijitalleşme İkincisi - Econova: Akıllı Tarım Gözcüsü, Jüri Özel Ödülü - Sonsuz Hafıza: Sınırsız Veri Depolama Sistemi oldu.