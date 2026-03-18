Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nda memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (GAŞTİ) Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası ulaşımda yoğunluk başlarken, İstanbul çıkışlı ana otobüs seferlerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bayram tatili ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesiyle birçok kişi memleketine veya tatil bölgelerine gitmek için bilet ararken otogarlarda hareketlilik arttı. İstanbul'dan yapılan ana otobüs seferlerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, geçmiş bayramlarda olduğu gibi ana seferlerin kısa sürede dolmasının ardından ek seferler devreye girdi.

Otobüs firmalarında biletler tükendi

Yolcu hareketliliğinin peronlara yansıdığı otogarda otobüs firmaları ise vatandaşlardan gelen talebe yetişebilmek için ek seferler başlattı. Birçok otobüs firmasında biletlerin tükendiği otogarda en çok talep gören şehirlerarasında Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ağrı, Van, Batman, Siirt, Şırnak ve Bitlis gibi iller yer aldı.

Yarın öğleden sonra başlayıp pazartesi günü bitecek 3 buçuk günlük resmi tatil için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu.

'Batı illerinden Doğu illerine arabalar dolu olarak geliyor'

Otogarda bayram yoğunluğunun başladığını belirten firma yetkililerinden Mehmet Buruk, 'Her zamanki gibi yine bir bayram geliyor. Tabii bayram öncesi yine Batı illerinden Doğu illerine arabalar dolu olarak geliyor. Doğu illerinden Batı illerine servisler ortalama yüzde 30-40 civarında doluluk oranıyla gidiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden ek seferlerimiz olup vatandaşlarımız mağdur edilmemektedir. Aynı zamanda bayramdan sonra da Doğu illerinden Batı illerine yoğunluk olacak. Yolcularımızda pek fazla bir sıkıntı çekmeden yoğunluğun yaşanmaması için önceden biletlerini alırlarsa daha iyi olur. Biletlerimiz var. Ek seferlerimiz açılmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık, ek seferlerimizi açtık. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza hizmetimizi sunacağız' dedi.

'Ek servislerimizi açtık'

Tatil öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların otogarda yoğunluk oluşturduğunu ve firmaların da ek seferlerle talebe cevap vermeye çalıştığını belirten Murat Alaş ise 'Batı illerinden Doğu illerine yoğunluk var. Bizim yoğunluğumuz 3 gün sonra başlar. Ek servislerimizi açtık ve şu an yolcularımıza hizmet vermektedir. Normal servislerimiz dolu ve ek servisler açılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerimizden bayram öncesi Doğu illerine yoğunluk var. Bayram sonrası da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bir yoğunluk olur. Bu yoğunluk 10 gün sürer' diye konuştu.