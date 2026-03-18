Elazığ'da berberler, gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Bayram yoğunluğunun başladığını aktaran berber Ömer Öktem 'Son 3-4 gün yoğunluklar devam edecek. Sabah saat 09.00 gibi işletmemize geliyoruz iftarı da burada yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar da vatandaşlarımıza sahura kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bir şekilde bayrama hazırlamaya çalışıyoruz. Perşembe gününe kadar yoğunluk devam edecek. Biz de yoğun bir şekilde hizmet vereceğiz. Burada randevu sistemiyle çalışıyoruz fakat vatandaşlarımız yine de tıraşlarını son güne bırakmasınlar. Ne kadar erken randevu alırlarsa bizim işimiz de o kadar kolay olur. Çünkü son günler daha yorucu oluyor. Hem biz yoruluyoruz hem de tıraşa gelen vatandaşlar mağdur oluyor. O yüzden vatandaşlarımız önceden randevularını alsınlar' dedi.

Ramazan ayının son günlerinde berberlerde yoğunluk oluştuğunu belirten berber Soner Ayva ise 'Daha doğrusu sadece berberlerde değil bütün esnafta bir yoğunluk oluştu. Giyim ve berberi vatandaşlarımız son günlere bırakmasınlar. Biz dernek olarak pazar günleri kapalı olmamıza rağmen bayram haftası iş yerimizi açtık. Burada yoğunluk ve kalabalık olmasın diye randevulu bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız güzel bir şekilde bayrama kazasız ve belasız girmek. Barışlı bir Türkiye'de ve dünyada bayrama girmek istiyoruz. Vatandaşlar mağdur olmasın diye iftarımızı iş yerinde açıyoruz. Müşterimiz olduğu sürece gece 04.00'a kadar burada kalmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.