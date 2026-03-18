Esenyurt Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik 'Evde Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti' ile destek oluyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların evlerine giden ekipler, bayram öncesi kişisel bakım hizmeti sağlıyor. Belediye ekipleri, hizmet kapsamında Esenyurt genelinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve genel kişisel bakım uygulamalarını gerçekleştiriyor. Profesyonel ekipler tarafından sunulan hizmetle vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılırken ailelerine de destek olunuyor. Ücretsiz sunulan hizmet sayesinde yaşlı ve engelli vatandaşlar evlerinden çıkmak zorunda kalmadan kişisel bakımlarını yaptırabiliyor. Esenyurt Belediyesi, sosyal destek hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.