18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü münasebetiyle Erzurum'un Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

Aslanpaşa Şehitliği'nde şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Serkan Düz yaptı Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon komutan vekili Piyade Yüzbaşı Zekariye Sayın ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi tarafından şehitlik defterlerinin imzalanmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.

Kurum ve kuruluş yöneticileri yanı sıra şehit yakınlarının katıldığı program öğlen namazına müteakip Aslanpaşa Camisinde şehitlere mevlidi şerifi okunacak.