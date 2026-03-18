Baharın gelişi, yenilenme ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen Nevruz, bu yıl Gaziantep'te geniş katılımlı bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek 21 Mart Nevruz Anma Günü programı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.30'da Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Türkiye'den ve Türk dünyasından çok sayıda devlet temsilcisi, davetli ve vatandaş bir araya gelecek. Nevruz'un asırlardır Türk dünyasında birlik, dayanışma ve ortak kültürel değerlerin sembolü olarak kutlandığına dikkat çekilen programda, farklı ülkelerden gelen temsilciler Gaziantep'te buluşacak.

Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu da katılacak. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel bir video mesajla katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.

Gaziantep'te gerçekleştirilecek Nevruz programı kapsamında Türk dünyasının zengin kültürel mirasını yansıtan birçok etkinlik düzenlenecek. Program çerçevesinde kurulacak etkinlik çadırlarında geleneksel kültür tanıtımları yapılacak, el sanatları etkinlikleri düzenlenecek ve Nevruz'un kadim gelenekleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

Kutlama programında ayrıca konser ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sanatçıların yer alacağı etkinlikte müzik ve kültür unsurları bir arada sunulacak. Nevruz'un en önemli sembollerinden biri olan Nevruz ateşi de yakılarak baharın gelişi olarak kutlanacak.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise, Türk dünyası halk oyunları gösterileri olacak. Farklı ülkelerden gelen ekiplerin sahne alacağı gösterilerde, Türk kültür coğrafyasının zengin folklor mirası izleyicilerle buluşturulacak. Böylece Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkasya'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada ortak kültürel bağları temsil eden halk oyunları Gaziantep'te sergilenecek.

Nevruz kutlamaları kapsamında yaklaşık 80 kişilik sanatçı ve performans ekibinin sahne alması planlanırken, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen kültür temsilcileri de etkinliklerde yer alacak. Programda gençlerin yakından takip ettiği bazı müzik gruplarının da sahne alması bekleniyor.

Ortak tarih ve kültür bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı Nevruz programı, Türk dünyasının birlik ve kardeşlik mesajını öne çıkaran önemli bir buluşma olarak değerlendiriliyor. Nevruz'un yalnızca bir mevsim bayramı değil, aynı zamanda ortak bir medeniyet hafızasını temsil eden önemli bir kültürel değer olduğuna dikkat çekilen programla birlikte, Türk dünyasının kadim gelenekleri Gaziantep'te yaşatılacak.

Gaziantep'te gerçekleştirilecek Nevruz kutlamalarının, hem Türkiye'den hem de Türk dünyasından katılımcılarla kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlaması ve Nevruz'un birlik, barış ve kardeşlik mesajının geniş kitlelere ulaşmasına vesile olması hedefleniyor. Program kapsamında düzenlenecek etkinliklerle birlikte baharın gelişi Gaziantep'te coşkuyla karşılanacak.