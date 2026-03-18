Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.