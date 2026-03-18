Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için şehir genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen alt geçitler, ana arterler, cadde ve sokaklar ile kaldırımlar detaylı şekilde yıkanarak temizlendi. Ekipler, yoğun çalışmalarla şehrin dört bir yanında hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefledi. Vatandaşların bayram ziyaretlerinde yoğun olarak kullandığı mezarlıklarda da kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlık alanlarında çevre düzenlemesi yapılırken, yabani otlar temizlendi, yürüyüş yolları elden geçirildi ve genel bakım çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca, çöp konteynerleri ve geri dönüşüm noktalarında da temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılarak, kötü koku ve görüntü oluşumunun önüne geçildi.