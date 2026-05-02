Kanuni Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Macaristan Büyükelçiliği arasında dostluk maçı oynandı. Müsabaka, 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumunun 531. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Macaristan Büyükelçiliği arasında dostluk maçı yapıldı. Faroz Futbol Sahası'nda oynanan ve başlama vuruşunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı müsabakada, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de forma giydi. Dostluk maçı 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından sahada mücadele eden oyunculara günün anısına plaket takdim edildi.