Turgutlu Belediyesi mart ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıda gündeme konu olan Ahmetli Belediyesine ait taşınmazın 2 milyon TL bedelle satın alınması 1 çekimser oya karşılık, oy çokluğuyla kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Meclisi, olağanüstü toplandı. Belediye Başkanvekili Fırat Honaz’ın başkanlığında yapılan mart ayı olağanüstü meclis toplantısında bir gündem maddesi görüşüldü.

Mart ayı olağanüstü meclis toplantısının tek gündem maddesinde, "Manisa ili Ahmetli ilçesi 418 parselde arsa vasfıyla kayıtlı taşınmazda, Turgutlu Belediyesi ile hissedar olan Ahmetli Belediyesine ait 728411 / 19686664 oranında ve 7239,09 metrekare ölçümlü hissenin Ahmetli Belediyesinden 2 milyon bedel karşılığında satın alınması ve tapu tescil işlemlerinde Belediyemiz adına Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Azmi Gümüşoğlu’nun yetkili kılınması hususu" görüşüldü. Madde, 1 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.