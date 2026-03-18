Alaşehir'de sulama sahasında arazisi bulunan çiftçilere yapılan uyarıda, 30 Mart'a kadar beyanname vermeyen üreticilere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm sezonu öncesi bağlarda hareketlilik artarken, Bağ Sulama Birliği'nden çiftçilere önemli bir uyarı geldi. Birlik, sulama planlamasının sağlıklı yapılabilmesi için sulama sahasındaki tüm araziler için beyanname verilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı.

Bağ Sulama Birliği tarafından yapılan açıklamada, sulama alanı içerisinde arazisi bulunan çiftçilerin en geç 30 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan üreticilerin bu belgeyle, kaydı olmayanların ise tapu ve kimlik belgeleri ile birlikte birliğe müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, belirtilen süre içerisinde beyanname vermeyen üreticilere cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Alaşehir'de Avşar ve Buldan barajlarından sağlanan sulama suyunun daha planlı ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Beyanname uygulamasıyla sulanabilir alanların doğru şekilde tespit edilerek su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'Bir damla suyu bile israf etmek istemiyoruz'

Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, beyanname sürecinin önemine dikkat çekerek, 'Amacımız bir damla suyu bile israf etmemek. Çiftçilerimizin daha düzenli ve yeterli su kullanabilmeleri için sulanabilir alanların doğru tespit edilmesi gerekiyor. Bu nedenle tüm üreticilerimizin beyannamelerini zamanında vermelerini istiyoruz' dedi.

Barajlarda su seviyesi yeterli

Bu yıl barajlardaki doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu belirten Alagöz, 'Bugün itibarıyla tüm çiftçilerimize en az iki kez sulama yapabilecek kadar suyumuz mevcut. Avşar ve Buldan barajlarında su seviyeleri yeterli düzeye ulaştı. Haziran ayından itibaren çiftçilerimize en az iki kez su verebileceğiz' diye konuştu.