Sakarya’da güvenlik güçleri, şubat ayında kaçakçılardan uyuşturucu tacirlerine kadar çok sayıda suçluyu kıskıvrak yakaladı. Yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu, kaçak sigara, alkol ele geçirilirken, kalem görünümlü el yapımı suikast silahı dikkat çekti.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 1-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara göz açtırılmadı

980 şahsın yakalanarak haklarında işlem; ikamet ve araçlarında da arama yapıldığını söyleyen Vali Doğan, bu aramalarda 14 bin 456 uyuşturucu hap, 5 kilogram 633 gram bonzai, 1 kilogram 353 gram metamfetamin, 3 kilogram 630 gram skunk, 1 kilogram 338 gram esrar, 29 gram kokain, 37 kök kenevir, 49 gram kenevir tohumu, 380 ml amfetamin, 40 gram amfetamin, 54 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 380 TL nakit para ele geçirildiğini duyurdu.

Kalem şeklinde el yapımı suikast silahı da ele geçirildi

Ayrıca Vali Doğan, kaçakçılık operasyonlarına ilişkin detayları da paylaştı. Vali Rahmi Doğan, 1 milyon 497 bin 140 dolu ve boş makaron, 5 bin 484 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 931 cinsel içerikli ürün ve ilaç, 3 bin 454 sigara yapım malzemesi, 435 gümrük kaçağı puro, 7 ton 338 kilogram açık tütün, 316 elektronik sigara, 252 litre kaçak alkol, 123 gümrük kaçağı cep telefonu, 111 sigara bandrolü, 100 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, bin 164 taklit sahte ürün, 4 dedektör, 53 tarihi eser (sikke ve obje), 6 otomobil parçası, 4 sahte para, 3 sigara yapımında kullanılan makine, 54 ruhsatsız tabanca, 23 kurusıkı tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 2026 değişik çap ve markalarda mühimmat, bir adet el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, çalıntı oto ve ekobis ele geçirildiğini söyledi.

"300 metre yasa dışı balıkçı ağına el konuldu"

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 25 şüphelinin yakalandığını söyleyen Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Göçmen kaçakçılığı kapsamında 6 organizatöre, 247 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Kumar oynatan 2 şahsa adli, oynayan 11 şahsa idari işlem yapılmış, 2 işyeri 10 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam bin 274 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan, 319’unun, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının, 29’unun 5-10 yıl arası, 4’ünün 10-20 yıl arası, 1 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 235 şahsa KİHBİ/UYAP sorgulaması ve 84 yabancı uyruklu şahsa ASF/İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 33 deniz aracı kontrol edilmiştir. 300 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuştur. 173 milyon 727 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. 13 balıkçı gemisinde bulunan 54.830 litre yakıta Ulusal Marker denetimi yapılmıştır. 22 balıkçı gemisinde bulunan 133.193 litre yakıta ÖTV’siz yakıt denetimi yapılmıştır. 8 şahsa yasal işlem uygulanmıştır"

65 milyon 253 bin 240 TL ceza

171 bin 312 araç ve sürücüsünün denetlendiğini de kaydeden Vali Rahmi Doğan, kural ihlali yapan ve eksik belgeleri bulunan 23 bin 324 araca işlem yapıldığını söyledi. Doğan, "Bin 324 ve 307 sürücü trafikten men edilmiş; alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı vb.), abartı egzozdan 150 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 219 araca, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 31 araca, hatalı parktan 3 Bin 766 araca cezai işlem uygulanmış, 256 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 65 milyon 253 bin 240 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Doğan, şubat ayındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla güvenlik güçlerini tebrik etti.