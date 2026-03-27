Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında alacak verecek nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında silah kullanılması sonucu A.B. karnından vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.