Mersin'in Tarsus Belediyesinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'nda, tarım ve sanayide güvenli çalışma kültürü tüm yönleriyle ele alınırken, yerel yönetim odaklı yol haritası oluşturuldu.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu: Yerel Yönetim Perspektifinden Tarım ve Sanayide Güvenli Gelecek', kamu, akademi ve sektör temsilcilerinin yanı sıra ilçe belediyeleri, ilgili kurumlar ve üretici kadınların katılımıyla geniş bir çerçevede gerçekleştirildi. Gün boyu süren programda, tarım ve sanayide güvenli çalışma kültürü çok yönlü olarak ele alındı.Programda Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Başkan Yardımcısı Ali Uyan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hülya Atila'nın yanı sıra akademisyenler ve uzmanlar da yer aldı. Üniversite ile kreş öğrencilerinin gerçekleştirdiği farkındalık etkinliği de programın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Sempozyumun ilk oturumunda tarım sektörü ele alındı. Halk sağlığı perspektifinden tarım çalışanlarının durumu, meslek hastalıkları, biyolojik riskler, zoonotik hastalıklar ile hukuki sorumluluklar ve cezai yaptırımlar alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi.İkinci oturumda ise küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde güvenli üretim süreçleri masaya yatırıldı. Denetim mekanizmaları, OSGB hizmetleri, saha sorunları ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında, mevsimlik tarımda risk analizi ve ramak kala olayların kök neden tespiti konularında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrencilerin aktif katılımıyla teorik bilginin sahadaki karşılığı güçlendirilirken, üretici kadınların deneyimleri de sürece katkı sundu. Program boyunca yapılan değerlendirmelerde, tarım ve sanayi için yerel yönetim odaklı iş sağlığı ve güvenliği yol haritasının oluşturulması, mevsimlik tarım işçilerine yönelik somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve üniversite, yerel yönetim, sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı. Ayrıca Tarsus Belediyesinin bu alandaki koordinasyon rolünün pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir mevzuat konusu olmadığını, doğrudan insan hayatıyla ilgili bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Boltaç, 'Biz Tarsus Belediyesi olarak yaptığımız her işte, her uygulamada ve her projede önceliği insan sağlığına veriyoruz. Yapılan iş ne kadar büyük olursa olsun, bir çalışanımızın zarar görmesi kabul edilemez. Orada bir emekçinin en küçük zararı dahi bizim için kabul edilemez bir durumdur. Bu süreç sadece kurallar koymakla değil, bu kurallara birlikte sahip çıkmakla anlam kazanır. Güvenli bir çalışma ortamı ancak ortak bilinçle mümkündür'dedi.