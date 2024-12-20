Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul’da "Hafıza ve Mekan" temasıyla gerçekleştirildi. Kongreye İstanbul Valisi Davut Gül, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kongrenin odak noktası, hafıza ve mekan ilişkisini anlamak, geçmişi geleceğe taşırken mekanların hikayelerini yeniden yorumlamak olacak.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu’nda 20-21 Aralık’ta yapılacak etkinlikte, eğitim, hukuk, ilahiyat, medya ve iletişim, mimarlık ve mühendislik, sosyal bilimler, tıp ve sağlık gibi alanlarda 18 genç akademisyen adayı bildirilerini sunacak.

Gençler, disiplinler arası bakış açısıyla hafıza ve mekanı anlamlandırırken, akademik dünyada ses getirecek tartışmaların fitilini ateşleyecek.

Kongrenin açılış konuşmaları ise, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak tarafından gerçekleştirildi.

“Bebek gibi büyüttüğümüz vakfımızın bu noktalara gelmesi böyle birbirinden kıymetli parlak öğrencilerimizin buradan yetişmesi çok anlamlı”

Açılış konuşmasında hitap eden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Bir yönetim kurulu üyesi olarak yıllardır içinde olan eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaya gayret ettiğimiz dönemlerden bugünlere. Gerçekten benim için başkanımızın teklifiyle bugün burada konuşmayı yapmak ayrıca bir anlam ifade ediyor. Bebek gibi büyüttüğümüz vakfımızın bu noktalara gelmesi böyle birbirinden kıymetli parlak öğrencilerimizin buradan yetişmesi çok anlamlı. Kıymetli güzel çalışmalarla tarihe hafızaya ve bu ülkenin inşallah her türlü alandaki açmazlarından çözüm üreten çalışmaları gayretleri görmemiz bizler için gerçekten çok gurur verici çok mutluluk verici. Bu anlamda bugünkü heyecanıma ayrıca mazur görmenizi istiyorum hepinizden. Hatice başkanımız bunu söyledi TÜRGEV, bizim için başlarda bir hayal gibi mütevazi bir vakıf olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu bir vakıftı ama bugünlere geldi buralarda sizler gibi parlak gençlerimize hem katkı sağlıyoruz hem sizlerin önünü açacağı bir çok konunun çalışmasını sağlıyoruz hem yurtdışında çok güzel çalışmalara inşallah öncülük ediyoruz” dedi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise, “ Dördüncü Ulusal Öğrenci Kongresi’ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri kongremizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki gün boyunca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek kongremizde platform öğrencilerimiz, üzerinde çok emek sarf ettikleri değerli çalışmalarını bizlerle paylaşacaklar. Toplamda 6 oturumda 19 öğrencimiz araştırma bulgularını bizlere sunacak ve bir anlamda onların neleri dert ettiklerini nelere çözüm bulmak istediklerini öğrenmiş olacağız. Platform çalışmalarının muhtevası içeriği ve serüven ile ilgili aslında TÜRGEV olarak 2014 yılında farklı disiplinlerde eğitim gören gençlerimizin ilgi duydukları alanlar çerçevesinde araştırma yapmalarını proje geliştirmelerini ve yayın üretmelerini desteklemek amacıyla platform çalışmalarımıza başlattık. Gençlerimize rehberlik ederek onların akademik gelişimine katkı sunmayı hedefledik 2020 yılında ise platform çalışmalarının ilk meyvesi olan Birinci Ulusal Öğrenci Kongremizi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Kuruluş aşamalarının, hemen hemen tamamına şahitlik ettiğim ve şahitlik ettiğimiz birçok arkadaşlarımızı aramızda bugün görmek beni gerçekten gururlandırıyor”

Bir diğer konuşmacı TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, “Kuruluş aşamalarının, hemen hemen tamamına şahitlik ettiğim ve şahitlik ettiğimiz bir çok arkadaşlarımızı aramızda bugün görmek beni gerçekten gururlandırıyor çünkü bir dönem hayal sayabileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Sadece barınma hizmeti olarak görülen TÜRGEV ve yurtlarımızın aslında kalan öğrencileri için bir eğitim imkanı içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmeye başladığımız yıllara gidiyorum sene 2006, 2007. O senelerde, ’Ya öğrenciler daha üniversiteye gidiyor yurtlarda bu tip eğitim faaliyetine ihtiyaç var mı? ‘ hakikaten tartışıldığını hatırlıyorum. Ondan sonra baktık öğrencilerimizin öyle yüksek bir sinerjisi var ki aynı alanda çalışan ama farklı yurtlarda kalan başlangıçta İstanbul’da bunu söyleyebiliriz daha sonra 2013 senesi itibari ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde dört bir yanında farklı yurtlarda kalan ama aynı alanlarda çalışan yüzlerce binlerce öğrencimiz olduktan sonra bu eğitim faaliyetlerinin aslında hiç de beyhude çaba olmadığını görmüş olduk hele platformların kuruluş aşaması hakikaten ayrı bir heyecan bizler için.” sözlerini kullandı.

“Merhamet, vicdan, edep, ahlak, adalet gibi değerlerle örülmüş bir medeniyetin varisisiniz”

Konuşmasına devam eden Albayrak, “Merhamet, vicdan, edep, ahlak, adalet gibi değerlerle örülmüş bir medeniyetin varisiniz biz sahillere vuran bebek cesetlerini gördüysek, vurulan botları gördüysek, Akdeniz’in soğuk sularında boğulan insanlarla yüzleştiysek, gerçekten tarihin belki en acıklı dönemine şahit oluyoruz eğer bunları yaşadıysak şunu bilin ki sizin ecdadınızı burada rolü yok. Dolayısıyla üzerimizde böyle bir kambur olmadan medeniyetimizin bizlere Allah’a şükürler olsun yüklediği bu değerleri insanlığa tanıştırmak ve onları bu değerlerle aşılamak bizlerin ve bizden sonra sizlerin vazifesi arkadaşlar” dedi