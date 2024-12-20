Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan, yılbaşı için hazırlanan birbirinden özel lezzetlerle Bursalılara lezzet şöleni yaşatacak.

Bu sene 61. yılını kutlayan Özhan Market, 2025’in yılbaşı gecesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özhan Market, bu önemli gece için, içinde çeşitli atıştırmalıkların ve içeceklerin bulunduğu özel tasarımlı yılbaşı paketleri hazırladı. Özenle hazırlanan paketlerin içerikleri, istenildiği taktirde müşterilerin özel istekleri doğrultusunda da organize edilebilecek. Yeni yıla özel kampanyalar da hazırlayan Özhan Market, mağazalarını ve online satış kanallarını yılbaşı gecesi için hazır hale getirdi. Yeni yıla muhteşem lezzetler eşliğinde girmek isteyen Bursalılar, yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanan birbirinden lezzetli mezeler, et ve şarküteri ürünleri, taptaze meyve ve sebzeler ve pastalarla unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşayacak. Yılbaşı akşamı öncesinde verilen siparişler özenle hazırlanıp istenilen saatte “Özhan Dostları”na ulaştırılacak. Yeni yıl hediyeleriyle sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen Bursalılar, benzersiz ürün çeşitleriyle yılbaşı hediyelerini de Özhan Market’ten temin edebilecek.

Özhan Market Genel Müdür İbrahim Özhan, “Her yıl olduğu gibi bu sene de Bursalıların yeni yıl mutluluğuna ortak olmak için birbirinden özel lezzetler hazırladık. Halkımızın 2025 yılına girerken keyifli bir gece geçirmesini diliyoruz. Muhteşem mezelerimiz, et ve şarküteri ürünlerimiz, taptaze meyve ve sebzelerimizle yılbaşı gecesi de Bursalılara lezzet şöleni yaşatacağız” dedi.