Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Lidya Krallığının merkezi Sart’ta yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK hafta sonunda Salihli’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Sart’a yürüyüş düzenledi. Tarihin ve doğal güzelliklerinin buluştuğu bölgede yapılan yürüyüş sabahın erken saatlerinde başladı. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla’nın sevk ve idaresinde Sart Kalesi’ne ulaşan katılımcılar, Artemis Tapınağı, Sart Harabeleri ve Gediz Ovası’nın muhteşem manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çekti. Yaklaşık 10 kilometre süren yürüyüş, Boz Dağlar yönünden yapılan inişle sona erdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK olarak keyifli bir yürüyüş etkinliğimizi daha tamamladık. Tarihin ve doğanın sunduğu güzelliklerin keyfini doyasıya çıkaran katılımcılarımız günlük yaşamın stresinden birkaç saat de olsa uzaklaşma imkanı buldular. Yürüyüşümüze katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.