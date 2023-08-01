Kastamonu’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın araçla Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan araçta, arama yapıldı. Yapılan aramada 22,93 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan D.T. ve F.A. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.