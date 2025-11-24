TÜİK'in 2025 yılı Temmuz-Eylül verilerine göre Kastamonu'da 221 binaya yapı ruhsatı, 100 binaya ise yapı kullanma izin belgesi verilirken, daire ve yüz ölçümü rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin verilerine göre, Kastamonu'da 221 binaya yapı ruhsatı verildi. Bu binalarda toplam bin 676 daire bulunduğu, ruhsat verilen yapıların toplam yüz ölçümünün ise 271 bin 785 metrekare olduğu bildirildi. Söz konusu yüz ölçümünün 144 bin 756 metrekaresinin konut, 79 bin 126 metrekaresinin diğer kullanım alanı ve 47 bin 904 metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde kent genelinde 100 bina için yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Bu kapsamda toplam bin 53 dairenin bulunduğu açıklandı. Yapı kullanma izin belgesine konu binaların toplam yüz ölçümü 158 bin 970 metrekare olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve toplam yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı. Yapı kullanma izin belgelerinde ise daire sayısı ve yüz ölçümünde yüzde 22,8 oranında artış gerçekleşti.

Binaların kullanım amacına bakıldığında, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar en yüksek paya sahip oldu. Bu grubu sanayi binaları ve depolar takip etti. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının toplam yüz ölçüm içindeki payının yüzde 78, yapı kullanma izin belgelerinin ise yüzde 79,4 olduğu kaydedildi.