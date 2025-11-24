Yangında anneanne ve teyzeyi öldürmekten yargılanan toruna iki kez ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'da foseptik çukuruna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7494 Sokak üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çevresi otlarla kaplı fosseptik çukura düşen köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra çukurda mahsur kalan köpeğin yanına indi. Ekipler, güvenli bir alana aldıkları köpeği ipli düzenek yardımıyla çıkardı. Mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA