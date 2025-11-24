Kastamonu'da düzenlenen 'İl Kuraklık Kriz Toplantısı' toplantısında, artan kuraklık riskine karşı su kaynaklarının verimli kullanımı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yeni planlamalar yapılmasına karar verildi.

Türkiye genelinde baraj ve göllerde etkisini artıran kuraklık Kastamonu'da da gündeme alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'İl Kuraklık Kriz Toplantısı'nda kapsamlı şekilde değerlendirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri ile teknik personel katıldı.

Toplantıda tarım, su yönetimi, hayvancılık ve arazi kullanımı gibi kuraklıktan etkilenebilecek tüm alanlara yönelik analizler ele alınırken, 2026 üretim sezonu için öncelikli tedbirler, uygulama planları ve aksiyon takvimi belirlendi. Kuraklığın etkilerini azaltmaya yönelik; izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, sulama verimliliğinin artırılması, üretim planlamasının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması yönünde kararlar alındı.

İl genelinde sürdürülebilir su yönetimi ve üretimin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, kuraklık riskine karşı tarımsal üretimi daha dayanıklı hale getirecek yeni adımların atılacağı bildirildi.