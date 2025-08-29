İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in öldürülmesiyle ilgili şüpheli E.H.’nin Edirne Uzunköprü’de yakalandığını duyurdu. Bakan, operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ağustos 2025’te İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in bir kafede yemek yediği sırada silahlı saldırıyla öldürülmesi olayına ilişkin önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cinayet şüphelisi E.H.’nin, yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu Edirne’nin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını bildirdi.

Operasyonun başarısından dolayı Edirne Valisi’ni, İstanbul ve Edirne İl Emniyet Müdürleri’ni, Edirne İl Jandarma Komutanı’nı ve emeği geçen polis ile jandarma personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

Cinayetin, iddiaya göre alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilirken, şüphelinin yakalanması için güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinden faydalanıldı