Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Aral, kendisine sosyal medyadan gelen taciz mesajlarını canlı yayında program sunucularına göstererek tepkisini dile getirdi. Açıklamaları sonrası kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aral’ın yaşam öyküsü ve kariyeri merak konusu oldu.

1991 yılında İstanbul’da doğan Aral, Gürcistan göçmeni ve Karadeniz kökenli bir ailenin kızı. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Aral, Çemberlitaş Kız Lisesi’nden dereceyle mezun oldu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamamlayan Aral, üniversite yıllarında farklı kurumlarda öğretmenlik yaparak iş hayatına erken yaşta başladı.

2010’da modellik kariyerine adım atan Aral, 2013’te Best Model of Turkey yarışmasında "Best Swimsuit" seçildi. 2014’te Miss Freedom of Turkey birinciliğini elde ederek "Kraliçe" unvanını aldı. 117 santimetrelik bacak boyuyla dikkat çeken Aral, bu özelliğiyle "Bayan Bacak" olarak anıldı.

İstanbul Fashion Week, haute couture defileler, ünlü tasarımcıların özel sunumları ve prestijli markaların defilelerinde yer alan Aral, aynı dönemde tiyatro eğitimi aldı. Ödül geceleri ve televizyon programlarında sunuculuk yaptı; Beyaz TV’de yayınlanan "Aşçın Olayım" adlı programı sundu.

Yurt içi ve yurt dışında birçok markanın katalog çekimlerinde ve defilelerinde yer alan Aral, bugüne kadar 19 farklı modellik ve güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. TRT 1’de yayınlanan "Yürek Çıkmazı" dizisinin ana kadrosunda rol aldı.

Modellik, sunuculuk, oyunculuk ve müzik alanlarında çalışmalarını sürdüren Aral, özellikle modellik ve sunuculukta kendini bulduğunu ifade ediyor. 1,78 metre boyunda, 89-60-92 ölçülerine sahip olan Aral, geçtiğimiz aylarda Londra Moda Haftası’nda baş manken olarak podyuma çıktı.