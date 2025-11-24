Bartın'da dereye uçan otomobilin sürücüsü 57 yaşındaki Murat Soyöz ile 54 yaşındaki eşi Gülizar Soyöz hayatını kaybederken, 55 yaşındaki Gülfidan Öncü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Arıt yolunda Okçular köyünden Bartın istikametine seyir eden Murat Soyöz idaresindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda bulunan komşuları Gülfidan Öncü ise ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soyöz çiftinin cenazeleri hastane morguna götürüldü.