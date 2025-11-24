Bartın Üniversitesi (BARÜ) '8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nda düzenlenen bilim kafe etkinliğinde 'Fikirden Etkiye İletişim Bilgileri' konuşuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bilimsel bilginin toplumla buluşmasını amaçlayan Bilim İletişimi Ofisi çalışmaları kapsamında '8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nda bir bilim kafe etkinliği düzenledi. Ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan BARÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran 'Etkili Bilim İnsanının Araç Çantası: Fikirden Etkiye İletişim Bilgileri' başlıklı söyleşide akademik yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, bilimsel bir fikrin ortaya çıkış sürecinden toplumsal etki oluşturmasına kadar geçen aşamaların önemine değinen Prof. Dr. Zahmakıran, doğru iletişim kanallarının kullanılmasının araştırmanın görünürlüğünü ve etkisini artırdığını vurguladı.

Ayrıca genç araştırmacılara kariyer planlaması, proje geliştirme, nitelikli yayın konularında da bilgilendirmeler veren Prof. Dr. Zahmakıran, 'Nitelikli yayın yapmak istiyorsak elinizdeki bilimsel bir sonucu toplayıp ulaşabileceğiniz en kaliteli dergiyi seçiniz. Bilim insanlarına naçizane tavsiyem makale toplumsal çıktısı olan nitelikli yayınlar yapmak konusunda çalışmalarıdır. İmkânlarınız az olabilir ancak siz gerekli dirayeti ve azmi gösterirseniz şu an devletimiz bilimsel çalışmalara gerekli desteği vermektedir.' diye konuştu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından sona erdi.