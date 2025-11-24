Bartın'da ırmağa atlayarak intihar etmeye kalkışan alköllü şahıs, olay yerine gelen polis memuru ile konuşurken baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Sosyal Tesisler bahçesinde Bartın Irmağı'na atlamak isteyen O.T. isimli şahsın arkadaşları polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce intihardan vazgeçen şahıs, ekiplerin yanına doğru giderek derdini anlatmaya başladı. Alacağı bulunduğunu ve alamadığını belirten O.T., polisle konuşurken bir anda baygınlık geçirdi. Polis ekipleri, yere yığılan O.T.'yi kendine getirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.