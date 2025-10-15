Bartın’da Gazze’ye destek için gerçekleştirilen etkinlikte Filistin ve Sumud Filosu temalı yaş pasta 6 bin TL’ye satıldı. Pasta daha sonra Kur’an kursu öğrencilerine hediye edildi.

Türk Kızılay Bartın Şubesi tarafından Gazze’ye destek için Hükümet Caddesi’nde etkinlik düzenlendi. Kızılay gönüllüsü kadınların el emeği elişlerinin yanı sıra yöresel ürünlerden hamur işine kadar çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikte, Kızılay gönüllüsü Zeynep Bayraktar Korkmaz tarafından yapılan Filistin ve Sumud Filosu temalı yaş pasta yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 50 kişilik pastayı 6 bin TL’ye satın alan iki hayırsever, pastayı Bartın’daki bir kız öğrenci yurduna bağışladı.

Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın, isteyen hayırseverler için pasta yapılabileceğini de belirterek, "Gönüllü kadınlarımızın desteği ile ev yapımı ürünleri geliri Gazze’ye bağışlanmak üzere satıyoruz. Hem vatandaşlar, hem de esnaflar büyük destek veriyor. Gönüllümüz Zeynep Hanım’ın yaptığı pastayı iki hayırsever 6 bin TL’ye satın aldı. Pasta kız öğrencilerin bulunduğu kursa bağışlandı. Birçok hayırsever destek olmak için pastayı satın almak istedi. Pasta satıldı ama destek olmak isteyen hayırseverler için taze taze pasta yapabiliriz" dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak ile birlikte stantları ziyaret etti. Vali Arslan, yanındakilerle birlikte alışveriş yaptı. İsrail’in soykırımına uğrayan Filistin’de hayatın normale dönmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Vali Arslan, "Gazze dünyanın gözü önünde soykırım ile karşı karşıya kaldı. 70 binden fazla insan katledildi. Bundan sonrası için umut ışığının yandığını görüyoruz. Barış ortamının kalıcı olmasını diliyoruz. Bu süreçte Gazze çok yara aldı. Birçok ihtiyaçları var, insanların şimdi daha çok desteğe ihtiyacı var. Devlet olarak Gazze’ye en üst düzeyde destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bartın ili olarak desteklerinden dolayı Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.