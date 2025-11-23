Bartın Üniversitesinin (BARÜ) "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı" heyecanına bilim, teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalarıyla geleceğin bilim adamları da ortak oldu.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı"nda iki gün boyunca ilkokul ve ortaokul öğrencileri de projelerini sergiledi. Öğrenciler sergiledikleri 56 projeyle özgün fikirlerini ortaya koyma, bilimsel süreçleri deneyimleme ve çalışmalarını katılımcılara sunma fırsatı buldu. Dereceye giren projeleri Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen bir törenle açıklandı. Öğrencilerin bilime olan ilgisinin geleceğe dair umutları artırdığını vurgulayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, çocukların heyecanına ortak olarak ödüllerini takdim etti.

İlkokul Kategorisinde Gözpınar İlkokulundan Fırat Sucu ve Asel Belis Payal, "Sesli Rehberim: Etkileşimli Psikososyal Destek Kutusu" projeleriyle "Geleceğe İlham Veren Proje Ödülü"nün sahibi oldu. Ağdacı İlkokulundan Mehmet Akif Seyhan ve Zeynep Sancar, "Dikkat Yaya Var" adlı projeyle "En Etkili Çözüm Ödülü"nü aldı. "Bilimsel Araştırma ve Sunum Ödülü"nün kazananı ise "Buzu Kim Kurtarır" projesiyle Kozcağız İlkokulundan Deniz Mila Göktepe oldu.

Ortaokul Kategorisinde ise Fatih Ortaokulundan İnci Uğurtan ve Samet Küllü, "Biyoplastikler ile Geleceğimizi Koruyalım" adlı projeleriyle "Geleceğe İlham Veren Proje Ödülü"nü aldı. Bartın Bilim ve Sanat Merkezinden Okan Mert ile Hasan Alp Sırakaya, "Arduino Tabanlı Düşük Maliyetli Laboratuvar Etüvü Tasarımı" projeleriyle "En Etkili Çözüm Ödülü"nün sahibi oldu. Bu kategoride "Bilimsel Araştırma ve Sunum Ödülü"nü ise Bartın Bilim ve Sanat Merkezinden Adnan Ayaz Çınar ve İdil Azra Aydoğan aldı.