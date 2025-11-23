Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 6 ülkeden ve Türkiye’nin 32 ilinden yüzlerce projenin yarıştığı "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı"nda en iyi 9 proje ödüllendirildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gençlerin farkındalığını artırarak geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni" coşkuyla gerçekleştirildi. Ön elemeyi geçen Temel Kategoride 70 projenin, Lise Kategorisinde 30 projenin yarıştığı bilim ve teknoloji festivalinde titiz değerlendirmeler sonucunda en iyi 9 proje ödüllendirildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Ülkemizin geleceği adına gurur verici ve bizler için de ilham verici geçen iki günün ardından bugün en iyi projeler ödüllendirilecek. Etkinliğimize Almanya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Kolombiya ve Slovakya gibi ülkelerden yüzlerce başvuru yapıldı. En çok başvuru alan tema mobilite, sağlık, eğitim, kütüphane, üretim gibi konuları kapsayan ‘Akıllı Uygulamalar’ teması oldu. Etkinliğimize ilgi gösteren, fikirleriyle katkı sunan, destekleriyle yanımızda olan paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

En iyi proje sahiplerine ödülleri takdim edildi

Ardından geçilen "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni"nde en iyi proje sahiplerine ödülleri verildi. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren festivalin birinciliğini, Bilim Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda iki ayrı proje paylaştı. "Fonksiyonel Ekmek Geliştirilmesi: Nano Enkapsüle Probiyotik Katkılı ve Antidiyabetik Özellikli Ekşi Mayalı Ekmek Üretimi" projesiyle Aslıhan Alav ve "Ekstremite Hız İmbalansına Dayalı Yaralanma Risk Analizi Yapabilen Sprint Performansı Ölçme ve Geliştirme Cihazı" projesiyle Fatih Kömürcü birincilik ödülüne layık görüldü.

Temel Kategoride ikincilik ödülünü iki uluslararası proje kazandı. Nitra Slovak Tarım Üniversitesinden "Turning Apple Enzymes into Innovation: A Turkic-Slovak Approach to Sustainable Biotechnology" projesiyle Bektore Mansurov ile Kolombiya Rosario Üniversitesinden "Design of Sensors Based on Doped and Undoped Carbon Dots with Lanthanide Ions for Glucose and Ph Detection Within Clinically Relevant Ranges" projesiyle Maria J. Guluma-Escamilla ikincilik ödülünün sahibi oldu. Törene çevrim içi bağlantıyla katılan proje ekipleri tebrik edildi.

Bu kategoride üçüncülük ödülü yine iki proje arasında paylaşıldı. "BİS-ALYS: Kamu İsrafını Önlemede Bütçe İzleme ve Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi" projesiyle Said Ceyhan ve "Akıllı Göz" projesiyle Amr Al-Sarori ve proje ekibi üçüncü olma başarısı gösterdi.

Lise öğrencilerinin yenilikçi projeleri ödüllendirildi

Festivalin Lise Kategorisinde ise birincilik ödülü "Otonom Araçlar İçin Elektronik ve Yazılım Geliştirme Sistemi" projeleriyle Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezinden Ahmet Kasım Tekfidan ve proje ekibine verildi. İkincilik ödülü "Oyunlaştırma ve Veri Analitiği Destekli E-Öğrenme Platformu: Quiznium Uygulaması" başlıklı projeleriyle Bursa Gemlik Fen Lisesinden Mariam Sayegh ve proje ekibine takdim edildi. Üçüncülük ödülü ise Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Özgür Kaçmaz ve proje ekibinin "İki Eksenli Güneş Takip Sistemi - Solarmind" adlı projesine verildi.

Ödül törenine Vali Yardımcısı Hasan Ali Kurt, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.