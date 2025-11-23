Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çayeli Hamsi Festivali, bol hamsi, güzel hava ve yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

Çayeli Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çayeli Hamsi Festivali, hamsinin bereketli olduğu sezonda geniş katılımla gerçekleştirildi. 100. Yıl Şehitler Parkı’ndaki etkinlikte yöre sakinleri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı.

Hamsinin bu sezon çok bol olması sayesinde festivalin yeniden düzenlenebildiğini belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediye başkanlığındaki altıncı yılını doldurduğunu ve görev süresinde festivalin üç kez yapılabildiğini hatırlatarak, "Bu sene hamsi çok bol oldu. Mevla’ya şükür ediyoruz. Hamsi pahalı olduğu yıllarda festival yapamıyoruz; o yüzden iki yılda bir düzenleniyor. Bu, görev süremizdeki üçüncü festivalimiz" dedi.

Başkan Çiftçi, havanın çok güzel olduğunu vurgulayarak, hemşehrilerini festivale davet ettiklerini, asıl güzelliğin vatandaşların katılımıyla ortaya çıktığını ifade etti.

"Hamsi böyle ortamda daha güzel"

Festivale sadece Çayeli değil çeşitli ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar festivalin atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hamsi festivaline katılan bir vatandaş, hamsinin Karadeniz kültüründeki yerine vurgu yaparak, "Bizde balık değil hamsidir. Karadeniz’de balık denmez. İnsanlar memnun, bu tür organizasyonların devam etmesi lazım. Sadece hamsi değil; konserler, sosyal aktiviteler de yapılmalı" diye konuştu.