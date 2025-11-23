Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki diplomasi trafiği oldukça yoğun geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentindeki ikili temasları çerçevesinde DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u kabul etti. Görüşme, zirve alanında gerçekleşti.
Kaynak: İHA