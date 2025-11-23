Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 18’inci medya buluşmaları kapsamında Aydın’daki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın toplantısında Başkan Günel gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin konulardan mezarlık ve ilaçlama hizmetleriyle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Günel, "Mezarlık ve ilaçlama hizmetlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması konusunda CHP grubu olarak önerge verdik. Komisyon raporunun Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’na gelmesi gerekir. Teklifimizin arkasındayız" dedi.

İlaçlama ve mezarlık hizmetlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olmasına rağmen 2014 yılında görevin ilçe belediyelerine devredildiğini hatırlatan Başkan Ömer Günel, "Özellikle ilaçlama devredilebilir bir yetki değil. Büyükşehir Belediyesi’nin vermesi gereken bir hizmet ama maalesef 2014 yılında devredilmiş. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olmak için kimin yetkisinde diye hiç birimiz bakmadık. Ama bu ilçe belediyeleri üzerinde çok ciddi bir yüktür. Asıl yetkili olan Aydın Büyükşehir Belediyesi yapmalıdır" diye konuştu.

Mezarlık ve ilaçlama hizmetlerinin tüm büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Ömer Günel, "Mezarlıklarla ilgili de yıllardır çok ciddi faaliyet yürütüyoruz ve bu çok büyük maliyettir. Bu görevin de tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Aydın’da da Aydın Büyükşehir Belediyesi yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mezarlık hizmetleri ile ilgili de konuşan Başkan Günel, "Vatandaşlarımızın cenazeleri 14 yıldır musalla taşında kalmış mıdır? Kuşadası Belediyesi’nin cenaze hizmetleri emsalsizdir. Ülkemizin dört bir yanına uçakla ve arabayla cenazeleri gönderiyoruz. 3 gün boyunca yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın evini yalnız bırakmıyoruz. Pidemizle ayranımızla destek oluyoruz. Mezarlıklarımızda defin hizmetleri ücretsizdir. Mezarlıklarımız ücretsizdir. Mezarlıklarımızı gece bile ziyaret edebilirsiniz. Dolayısıyla mesele işi yapamamak değil asıl yetkili olana devretmek"