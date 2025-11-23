Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) tarafından yapılan "2026 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması"na (Interdisciplinary Science Rankings) ilk kez girerek 401-500 bandında yer almayı başardı.

Dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından "2026 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması" (Interdisciplinary Science Rankings) açıklandı. Üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ve çalışmalarındaki sürdürülebilirliklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan listeye Bartın Üniversitesi (BARÜ) ilk kez girmeyi başardı.

Kurumların disiplinlerarası bilim alanındaki gerçek potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan listede BARÜ, 401-500 bandında yer alarak önemli bir başarı kaydetti. Dünyada 94 ülkeden 911 kurumun değerlendirildiği sıralamada BARÜ, Türkiye sıralamasında 93 üniversite arasından 7 üniversiteyle birlikte 33’üncü sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında ise 22’nci sırayı 5 üniversiteyle paylaştı.

BARÜ’nün THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda elde ettiği başarının gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak ilk kez girdiğimiz sıralamada 401–500 bandında yer almak bizler için oldukça önemlidir. Bu sonuç özverili emeğin, araştırma kültürümüze yapılan katkının ve disiplinler arası çalışma anlayışımızın bir sonucudur. Elde ettiğimiz başarıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Disiplinlerarası bilim üretimini desteklemeye, sürdürülebilir araştırma ekosistemimizi geliştirmeye ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya devam edeceğiz. Üniversitelerin uluslararası sıralamalarda yer almasına yönelik teşvikleri ve bizlere olan destekleri dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması; araştırma finansmanı, akademik süreçlerin yönetimi, altyapı imkanları, araştırma kalitesi, yayın performansı ve kurumsal itibarı kapsayan farklı performans göstergeleri üzerinden gerçekleştiriliyor.