Kuşadası Belediyesi’ne son dönemde kent sakinleri tarafından su ve kanalizasyon ile ilgili çok sayıda şikayet ulaştığını belirterek, sorun yaşayanların ASKİ’ye başvuru yapmasını istedi.

Şebeke suyu ve kanalizasyonların Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Belediyemize çok sayıda su ve kanalizasyon ile ilgili şikayet ve talepler gelmektedir.

Su ve kanalizasyon hizmetleri Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ tarafından yürütülmektedir. Hemşehrilerimizin zaman kaybetmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için şikayet ve taleplerini doğrudan ASKİ’ye bildirmelerini önemle hatırlatırız" denildi.