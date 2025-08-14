Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas’ın merkez mahallerine ve Beçin Mahallesi’ne temiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla hizmet veren Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ile günde 21 bin metreküp suyu arıtarak vatandaşların kullanımına sunuyor.

MUSKİ, Akgedik Barajı’ndan temin edilen suyu modern arıtma süreçlerinden geçirerek Milas ilçe merkezi, Beçin Mahallesi ve çevre yerleşimlere ulaştırıyor. Milas şehir merkezine 7-8 kilometre uzaklıktaki Akgedik Barajı’ndan alınan ham su, yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi cazibeyle kat ediyor. Sonrasında, Terfi Merkezi’nden pompalar yardımıyla 2,7 kilometrelik bölümü geçerek Gümüşlük Mahallesi’ndeki arıtma tesisine ulaşıyor.

Su modern yöntemlerle arıtılıyor

Tesiste barajdan gelen su; havalandırma, ön ozonlama, hızlı ve yavaş karıştırma, durultma, hızlı kum filtreleri ve klorlama gibi aşamalardan geçirilerek arıtılıyor. Bu işlemler sayesinde su, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına uygun hale geliyor.

Milas ve çevresine güvenli içme suyu

Arıtılan su, boru hatları, depolar ve terfi istasyonları aracılığıyla Milas ilçe merkezi, Beçin Mahallesi ve güzergâh üzerindeki yerleşimlere ulaştırılıyor. 2045 yılına kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde projelendirilen tesis, vatandaşların her gün güvenli, sağlıklı ve kaliteli suya ulaşmasını sağlıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapısının modernleşmesi ve suyun kaynağından musluğa kadar temiz bir şekilde ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.