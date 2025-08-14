Çorum’un Osmancık ilçesinde park halindeki bir otomobil kurşunlandı.

Olay, Gemici Mahallesi Sultan Hamid Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ES 722 plakalı park halindeki otomobil, kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yeri incelemesinin ardından, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı. Araştırma sonucunda olayın faili olan şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.